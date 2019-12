Laat consumenten meegluren

De Consumentenbond zal maandag 29 november aan Unilever een zwartboek en een webcam aanbieden. Aanleiding is dat begin oktober bekend werd dat fabrikanten een nieuwe marketingtechniek hebben ingezet om via een webcam live mee te kijken naar het koopgedrag van consumenten.

De Consumentenbond biedt Unilever een webcam aan om in de fabriek op te hangen en consumenten live te laten zien hoe worsten gemaakt worden. De bond heeft consumenten om een reactie gevraagd en aan de hand daarvan een zwartboek samengesteld.



Unilever had in een supermarkt in Alphen aan de Rijn een webcam staan bij het schap van de rookworsten. Op die manier kon Unilever live meekijken hoe consumenten reageerden op hun product. De Consumentenbond vroeg consumenten naar hun mening over dit nieuwe fenomeen. Deze reacties zijn gebundeld in een zwartboek en worden samen met een webcam aangeboden aan Unilever om bij de productie mee te kunnen gluren hoe worsten worden gemaakt.

Maandag 29 november om half twee zal de Consumentenbond op het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam, adres: Weena 455, het zwartboek en de webcam aanbieden.