Ziektekostenpremies lijken inderdaad fors te stijgen

Twee grote zorgverzekeraars gaan de premie van hun particuliere ziektekostenverzekering in 2005 met meer dan 9% verhogen. De Consumentenbond vreesde al een dergelijke forse prijsstijging en roept consumenten op om ook andere premiestijgingen te melden, zodat de bond in actie kan komen.

Enkele weken geleden berichtten de particuliere zorgverzekeraars dat zij voor het volgend jaar een kostenstijging van 8 tot 13% verwachten. De Consumentenbond heeft hierop gereageerd met een oproep aan de toezichthouder voor een prijsplafond. Daar hebben wij nog geen reactie op gekregen. Enkele ziektekostenverzekeraars hebben inmiddels de nieuwe premies bekendgemaakt. Die duiden op een forse premieverhoging.

Wij zijn van mening dat de kostenstijgingen niet geheel mogen worden doorberekend in de premies. De administratieve lasten van de overgang naar meer marktwerking in de zorg mogen niet worden afgewenteld op de consument. Daarnaast moeten de verzekeraars eerst onomstotelijk aantonen dat de premiestijgingen ook ├ęcht strikt noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een toename van de kosten door de vergrijzing.

De eerste premiestijgingen liegen er niet om: zorgverzekeraar Menzis verhoogt de premies met 9,3%, ONVZ laat de premies stijgen met 9,5%. Alleen CZ houdt de stijging beperkt tot 5,8%. De andere grote verzekeraars maken de premies later bekend.

Deze eerste aankondigingen onderstrepen het belang om de premiestijgingen van alle verzekeraars in kaart te brengen. Via het onlangs geopende meldpunt op deze site kunnen consumenten de premieverhogingen voor hun ziektekostenpakket doorgeven, zodra de verzekeraar die bekendmaakt. Zo kunnen wij in actie komen als blijkt dat de gehele branche of enkele verzekeraars de premies onaanvaardbaar verhogen.

