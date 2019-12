Rapport NMa steunt eisen bond

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) steunt het pleidooi van de Consumentenbond voor een heldere beloningsstructuur van tussenpersonen. Dat is op te maken uit het consultatiedocument tussenpersonen verzekeringen dat de NMa dinsdag 30 november heeft gepubliceerd. De kartelpolitie stelt onder meer dat transparantie over (on)afhankelijkheid, kwaliteit en prijs van de dienstverlening van de tussenpersoon nodig is.

Ook concludeert de NMa dat een eenmalige beloning voor de tussenpersoon aan het begin van een overeenkomst, nadelige effecten heeft voor de consument. De kartelpolitie verwacht meer van een doorlopende provisie gedurende de looptijd van een overeenkomst. Ook hiervoor heeft de Consumentenbond veelvuldig gepleit bij de voorbereidingen voor de nieuwe Wet Financiƫle Dienstverlening.

Behalve een verbod op de afsluitprovisie is de bond voorstander van een deskundigheidsregister. Daabij kan de consument zien welke deskundigheid de persoon bezit met wie hij in zee wil gaan.

Hoewel het consultatiedocument een degelijke analyse is, mist de bond nog onderzoek naar de veranderende rol van de tussenpersoon. Deze profileert zich steeds meer als financieel adviseur die ook diensten levert op het gebied van leningen en vermogensproducten. De beweegredenen die bij het adviseren van de consument een rol spelen, vereisen dan veel meer transparantie.

Het rapport dat 30 november is verschenen, betreft een consultatiedocument. De Consumentenbond zal er bij de NMa op aandringen alle bovengenoemde aspecten mee te nemen in het definitieve rapport.