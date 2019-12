Consumenten lopen nog niet warm voor mobiel betalen

Nieuwe betaalmogelijkheid moet veilig en makkelijk zijn

Consumenten betalen niet graag mobiel omdat ze niet weten wat het kost en omdat ze niet weten wat voor gevolgen het heeft als er iets fout gaat. Ook wordt er nog weinig gebruik van gemaakt omdat het onbekend is en er nog weinig mogelijkheden zijn. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 1274 mensen. De Consumentenbond vindt dat er zekerheid moet komen voor consumenten dat betalen via de mobiele telefoon veilig, gemakkelijk en goedkoop is.

Uit het onderzoek van de bond blijkt dat 87% van de ondervraagden nooit met zijn mobiele telefoon betaalt. Met de mobiele telefoon geven consumenten de opdracht geld af te schrijven van hun bankrekening of credit card of betalen ze via de prepaid kaart of hun telefoonabonnement. De telefoon kan dus zelf dienen als een soort van pinpas of credit card. De mensen die af en toe iets betalen met hun mobiele telefoon (13%) kopen bijvoorbeeld ringtones, nieuwsberichten, parkeerbewijzen, beleggingsinformatie en muziek.

Geld-terug regeling

Consumenten zijn huiverig om te betalen met hun mobiele telefoon omdat ze er nog te weinig vanaf weten. Mensen weten niet wat het kost en ze weten niet wat hun rechten zijn als er een fout bedrag wordt afgeschreven. Ook zijn ze bang dat er misbruik van hun gegevens wordt gemaakt. De Consumentenbond pleit daarom bij bedrijven die deze nieuwe betaalmogelijkheid aanbieden ervoor dat er een “geld-terug” regeling komt, dat het een veilige manier van betalen is, dat er één klachtenloket en één klachtenregeling komt en dat het overal mobiel betaald kan worden. Bijna 40% van de ondervraagde heeft aangegeven in de toekomst te verwachten meer gebruik te maken van de mobiele telefoon als het systeem voldoet aan de voorwaarden.

Vandaag presenteert Klaske de Jonge, directeur van de Consumentenbond, de resultaten van het onderzoek op het Mobile Payments Forum in Amsterdam. In het januari nummer van de Digitale Consument publiceert de bond alle onderzoeksresultaten.