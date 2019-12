Strengere eisen aan NS gaan (nog) niet ver genoeg

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft de prestaties die NS moet leveren in ruil voor het alleenrecht op de belangrijkste spoorlijnen in ons land ("vervoerconcessie spoor") fors aangescherpt. De Consumentenbond is tevreden over de verbetering, maar wil hardere garanties dat er ook ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat voldoende treinen rijden en de prijs gekoppeld wordt aan de kwaliteit van de dienstverlening.



Mede dankzij acties van de Consumentenbond en andere consumentenorganisaties wees de Kamer eerder het oorspronkelijke voorstel van de minister van de hand. Dit omdat het voorstel onvoldoende garanties bood voor een goede prijs/kwaliteitverhouding op het spoor.



De belangrijkste verbeteringen zijn:

• Het duurt niet tot 2008 voordat de NS echt wordt afgerekend op de prestaties. Voor een aantal onderdelen gaat dit al in 2006 in. Bijvoorbeeld de garantie op een zitplaats en de informatievoorziening;

• Het publieke belang van het spoor komt beter naar voren. De minister erkent dat de trein niet alleen belangrijk is als vervoermiddel in de Randstad tijdens de spits;

• De NS moet zorgen voor meer reizigers in de trein;

• Er mogen geen stations gesloten worden zonder toestemming van de minister en advies van de consumentenorganisaties;

• De conducteur moet meer zichtbaar zijn in de trein.

Het gaat minister Peijs te ver om de prijs van het treinkaartje 1 op 1 te koppelen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Volgens haar is die kwaliteit met de nieuwe voorstellen voldoende gewaarborgd en krijgt de klant ook al geld terug bij vertraging. Verder mag de prijs slechts omhoog met de inflatie en de stijging van de infraheffing (de vergoeding voor het gebruik van het spoor die NS aan de overheid betaalt).



De Consumentenbond vindt het niet consequent om enerzijds "marktwerking" in het openbaar vervoer in te voeren, maar anderzijds de reiziger jaarlijks meer te laten betalen zonder de garantie op meer kwaliteit. Het argument dat de NS te weinig rendement maakt, gaat hierbij niet op. Dat geldt misschien voor het reizigersbedrijf, maar de vervoerconcessie wordt gesloten met het gehele concern en dat floreert voldoende.



De Kamer praat binnenkort opnieuw met de minister over de vervoerconcessie. De Consumentenbond maakt op dat moment ook de wensen kenbaar.