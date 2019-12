Protest tegen contract met Microsoft

In een open brief hebben belangengroepen, waaronder de Consumentenbond, protest aangetekend tegen het voornemen van Rijksoverheid en gemeenten een exclusief contract aan te gaan met Microsoft ter waarde van 147 miljoen euro en een looptijd van vijf jaar. De Consumentenbond maakt zich zorgen over dit voornemen en wil dat alternatieve aanbieders van software gelijke kansen geboden worden.

Zo’n contract heeft negatieve effecten op de softwaremarkt en het innovatieklimaat in Nederland. Er is namelijk te veel marktaandeel in handen van een partij die zo de prijs en de kwaliteit kan bepalen. Hier is uiteindelijk de consument de dupe van, omdat een goed werkende (software)markt in de regel voor lagere prijzen zorgt en betere kwaliteit voor eindgebruikers oplevert.

De Consumentenbond is van mening dat overheidsinstanties niet moeten meewerken aan machtsconcentraties. De bond vindt dat de overheid gebruik moet maken van open standaarden en open source software, omdat een toename van het gebruik van open standaarden door grote groepen gebruikers op het werk uiteindelijk ook thuisgebruik van deze alternatieven stimuleert. Alternatieven voor Microsoft-producten betekent ook een beter werkende markt voor software in het algemeen en voor eindgebruikers in het bijzonder. Inmiddels zijn er ook voldoende voorbeelden binnen de overheid die aantonen dat dergelijke software vele voordelen kan bieden op het gebied van interoperabiliteit, veiligheid en kosten.

Bovendien blijkt bij de totstandkoming van de overeenkomst geen sprake te zijn van een openbare aanbesteding op Europees niveau. Bij een openbare aanbesteding kunnen alle geïnteresseerde partijen meedingen naar de uiteindelijke opdracht. De partij met het beste aanbod (goedkoopste en beste plan of beste prijs-kwaliteitverhouding) zal in de regel de opdracht uit gaan voeren. Op deze wijze is er een vrije en eerlijke competitie voor een overheidsopdracht. Nu lijkt Microsoft bij voorbaat al de partij te zijn die deze opdracht uit mag gaan voeren.

Als Microsoft daadwerkelijk de beste partij zal blijken, met het beste product en tegen de beste prijs, dan zal dit tevens de uitkomst zijn van een openbare aanbesteding. Daarbij zou de overheid ook aspecten als marktordening in de softwaremarkt mee moeten kunnen wegen.

De overheid zal naar nieuwe, slimme wegen moeten zoeken om besparingen te realiseren. De ervaringen met het gebruik van open standaarden en open source software binnen de overheid bieden daarvoor betere uitgangspunten dan onderhandelingen met een monopolist als Microsoft en bovendien kan de overheid hier de consument ook nog een dienst bewijzen.