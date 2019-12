Reactie Consumentenbond op onderzoek garages ANWB

De Consumentenbond herkent de uitkomsten van het onderzoek van de ANWB naar de kwaliteit van de grote beurten die garages uitvoeren. Een aantal jaren geleden deed de Consumentenbond – samen met de ANWB – een vergelijkbaar onderzoek.

Uit het onderzoek van de ANWB blijkt dat de kwaliteit van de grote beurten die garages uitvoeren 'zeer mager' is. De test onder 109 garages over heel Nederland levert een gemiddeld rapportcijfer van 5,6 op. 18 garages werden met een vier of lager beoordeeld.



Sinds het onderzoek van de Consumentenbond en de ANWB is weinig veranderd en dat vindt de Consumentenbond zorgwekkend. Het is een hardnekkig probleem. De bond kijkt er niet raar van op dat consumenten sceptisch en misschien wel argwanend jegens de branche worden.



De Consumentenbond verwacht dat de garages serieus omgaan met de uitslagen van het onderzoek en betere prestaties gaan leveren en dat de brancheorganisatie BOVAG hierbij zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Een suggestie van de ANWB is een systeem van periodieke kwaliteitscontroles.



Consumenten die met hun auto naar een garage moeten, kunnen het beste vragen om een gespecificeerde nota waar op staat wat er allemaal aan de auto is gedaan. Bij onduidelijkheden moeten ze om opheldering vragen. Het voordeel voor consumenten als ze met een BOVAG garage in zee gaan, is dat er een klachtenmogelijkheid is. Ze kunnen, mocht er een geschil zijn waar ze zelf niet uitkomen met de garage, naar een onafhankelijke geschillencommissie.