Consumentenbond blij met plan minister Peijs

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil samen met andere EU-lidstaten afspraken maken om scherper te letten op de financiƫle positie van luchtvaartmaatschappijen. Nu de luchtvaartsector is geliberaliseerd en steeds minder beschermd wordt door nationale overheden, is het voortbestaan van maatschappijen niet meer vanzelfsprekend.



Het afgelopen jaar werden alleen al in Nederland passagiers opgeschrikt door faillissementen van Air Holland, DCA en V-Bird. Actueel is de verwarrende situatie rond DutchBird.

De consument is niet beschermd tegen het risico van een faillissement en kan hiermee geen rekening houden bij de keuze van een maatschappij. Een leek kan aan de buitenkant ook niet zien of een toestel veilig is, net zomin als hij een inschatting kan maken van de financiƫle betrouwbaarheid.



Het is daarom de taak van de overheid om hierop toe te zien. Die is daartoe ook verplicht volgens Europese wetgeving. De Consumentenbond heeft daarom eerder dit jaar herhaaldelijk aangedrongen op strengere controle. Het lijkt er op dat hieraan nu gevolg wordt gegeven door de minister.