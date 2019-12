Energiebond.nl levert goede keuze-informatie

Energiewaakhond heeft DTe de resultaten van een onderzoek naar energievergelijksites gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat van de dertien onderzochte sites slechts vijf door de beugel kunnen. De website Energiebond.nl kwam als één van de beste uit de bus.

De zoekmachine die onder andere op de website www.energiebond.nl van de Consumentenbond staat, levert wél betrouwbare resultaten. Ook is DTe positief over de informatie die de site biedt.

Voorwaarden en herkomst energie

De Consumentenbond is bezorgd over de transparantie in de energiemarkt. Marktwerking begint bij de beschikbaarheid van goede keuze-informatie.

Daarbij gaat het niet alleen over de prijs, maar ook de voorwaarden en herkomst (van energie). De bond vindt het zorgelijk dat het merendeel van de onderzochte sites niet voldoet. De Consumentenbond is blij dat de energiewaakhond met dit onderzoek de energiemarkt in de gaten houdt.

De bond hoopt dat de aangekondigde gesprekken die de DTe met de sites die niet optimaal zijn gaat voeren, ertoe leiden dat consumenten binnenkort kunnen vertrouwen op informatie die ze mogen verwachten.

Meer op het web

- Persbericht DTe