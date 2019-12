Tweederde reisadvertenties is misleidend

Consumentenbond onderzoekt 600 advertenties uit dagbladen

Tweederde van de reizen in dagbladadvertenties zijn niet te boeken voor het geadverteerde bedrag. Dat blijkt uit een onderzoek van De Reisgids naar 600 reisadvertenties. Het niet opgeven van bijkomende kosten in advertenties blijkt bij vrijwel alle aanbieders de standaard werkwijze te zijn. In sommige gevallen bedraagt de uiteindelijke reissom 50% meer dan waarmee geadverteerd wordt. De Consumentenbond vindt dit misleidend en dringt bij de overheid aan op wettelijke maatregelen. De uitkomsten van het onderzoek naar reisadvertenties staan in de Reisgids van de Consumentenbond, die vandaag verschijnt.

Naar aanleiding van 600 dagbladadvertenties die op drie zaterdagen in de krant stonden, probeerde de bond de reis te boeken. De bond reageerde alleen op advertenties met telefoonnummers. Websites zijn niet bezocht. Een voorbeeld van een advertentie is een reis naar Brazilië voor €299, Met de bijkomende kosten voor luchthavenbelasting, weekend tax, reserveringskosten, calamiteitenfonds, brandstoftoeslag en vertrekbelasting is het uiteindelijke bedrag € 496,40. Helaas staat dit voorbeeld niet op zichzelf. Vrijwel alle aanbieders noemen niet de bijkomende kosten. De Consumentenbond vindt deze manier van adverteren misleidend en is van mening dat de reisorganisaties direct een totaalprijs moeten noemen. In elk geval inclusief de onvermijdelijke kosten, zoals luchthavenbelasting.

Het onderzoek toont aan dat niet alleen gegoocheld wordt met het aanbieden van exclusief prijzen, maar ook dat bij het boeken van de reis plotseling allerlei restricties gelden. Zo bleken aanbiedingen alleen op een bepaald moment beschikbaar, of waren er slechts enkele plaatsen of de genoemde prijs gold alleen bij zes personen.

Als advertenties wel klopten, ging het in de meeste gevallen om aanbiedingen van hotels en pensions. Bungalowparken blijken zich ook redelijk aan de reclameregels te houden, maar lieten nogal eens de verplichte schoonmaakkosten buiten de advertentie.

De Consumentenbond gaat bij de overheid aandringen om de wet aan te passen zodat de reisbranche verplicht wordt all-in prijzen te vermelden in hun advertenties. Voor pakketreizen geldt hiervoor al een richtlijn. Eerdere pogingen om dit probleem via een gedragscode op te lossen, zijn helaas op niets uitgelopen.

