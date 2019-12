Balietoeslag NS onder druk uitgesteld

NS voldoet aan meerderheid gestelde voorwaarden



De Consumentenbond, Reizigersvereniging ROVER, samenwerkende ouderenorganisaties CSO, Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en ANWB zijn teleurgesteld over het besluit van de NS om een toeslag te vragen voor kaartjes aan het loket. De Consumentenbond en de andere consumentenorganisaties hebben tien voorwaarden gesteld aan de lokettoeslag. De NS heeft, na druk van de consumentenorganisaties, acht randvoorwaarden ingewilligd. De balietoeslag wordt niet per 1 maart, maar per 1 juni 2004 een feit.



In een gesprek afgelopen vrijdag hebben de consumentenorganisaties druk uitgeoefend op de NS om de lokettoeslag alleen door te voeren als aan tien eerder gestelde randvoorwaarden van de consumentenorganisaties wordt voldaan. De NS is voor een groot deel overstag gegaan. Een van de eisen die de consumentenorganisaties hadden gesteld was een langere gewenningstermijn vooraf gegaan door een intensief voorlichtingtraject. Dat gaat de NS nu doen; bovendien gaat de balietoeslag van 50 eurocent per kaartje drie maanden later in dan de NS wilde. Andere eisen die de NS heeft ingewilligd zijn de mogelijkheid zonder toeslag een kaartje te kopen aan het loket als één of meer automaten op een station defect is, de toeslag geldt niet voor ‘via-kaartjes’ en voor buitenlandse toeristen en mensen met taalmoeilijkheden worden de automaten toegankelijker gemaakt door gebruik van beeldtaal. De toeslag vervalt als consumenten een kaartje kopen aan de balie in combinatie met een kaartje dat niet in de automaat verkrijgbaar is.

De voorwaarde die de consumentenorganisaties hadden gesteld dat bij de regeling Geld-terug-bij-vertraging reizigers ook hun balietoeslag mogen declareren komt de NS niet na. Ook de eis dat de maatregel zou worden afgeschaft als 85% van de reizigers, zoals NS beoogt, gebruik maakt van de automaat wordt niet ingewilligd. De lokettoeslag wordt geëvalueerd voordat de OV-Chipkaart landelijk wordt ingevoerd in 2007.



Voor de kaartjes die aan het loket gekocht worden moeten consumenten vijftig eurocent meer betalen. Het gaat om de kaartjes die ook makkelijk uit een automaat te trekken zijn. Andere kaartsoorten en strippenkaarten worden niet duurder aan het loket. Ouderen en gehandicapten krijgen ontheffing voor de lokettoeslag. De consumentenorganisaties betreuren nog steeds de invoering van de balietoeslag, maar zijn wel verheugd dat de NS toch nog de meeste voorwaarden van de consumentenorganisaties inwilligt.