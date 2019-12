Bond dreigt JetsSky met kort geding

De Consumentenbond heeft luchtvaartmaatschappij JetsSky gesommeerd om voor donderdag 12 uur het boeken van vluchten via <strong>www.jetsSky.com</strong> niet langer mogelijk te maken. Wanneer JetsSky hier niet aan voldoet, volgt een kort geding.

Afgelopen vrijdag liet JetsSky weten dat de vanaf 1 februari geplande vluchten vanaf Amsterdam niet doorgaan. De maatschappij wil nu vanaf 28 maart alleen tussen Schiphol en het Deense Billund gaan vliegen. Niettemin kan er tot op heden nog worden geboekt en betaald voor vluchten in februari. JetsSky handelt hiermee onrechtmatig en misleidt consumenten. De Consumentenbond vindt dit onaanvaardbaar en heeft de afgelopen dagen herhaaldelijk geƫist dat JetsSky de mogelijkheid tot boeken via hun website blokkeert totdat zekerheid verschaft kan worden over het doorgaan van de vluchten. Ondanks toezeggingen is dit tot op heden niet gebeurd. De Consumentenbond ziet nu geen andere mogelijkheid dan juridische stappen te ondernemen.