Consumentenbond pleit voor speciaal pensioeninformatienummer

Meldpunt Pensioenzorgen: consumenten missen informatie over pensioen

Bij het Meldpunt Pensioenzorgen van de Consumentenbond hebben 653 consumenten hun zorgen geuit over pensioen. De grootste problemen blijken het gebrek aan en onduidelijke informatie over pensioen en de toekomst van de AOW te zijn. De Consumentenbond wil dat de overheid een speciaal pensioeninformatienummer opent waar mensen vragen over pensioen krijgen beantwoord of waar mensen worden doorverwezen naar de juiste instantie.

Het Meldpunt Pensioenzorgen van de Consumentenbond was eind november drie dagen open. De Consumentenbond wilde inventariseren hoeveel zorgen en welke bezorgdheden over pensioen er heersen onder consumenten. Mensen zijn ongerust doordat de overheid, maar ook pensioenuitvoerders pensioenconsumenten onvoldoende informeren.

De Consumentenbond heeft daarom tien aanbevelingen geschreven voor pensioenuitvoerders en de overheid. Door die aanbevelingen zou pensioen minder ver van het bed van de consument moeten komen te staan. De bond vindt dat pensioenuitvoerders de taak hebben consumenten een begrijpelijk en leesbaar pensioenoverzicht te sturen. Zo wordt er meer inzicht gegeven in het opgebouwde pensioen en krijgen mensen een duidelijker beeld waar en hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd. De overheid moet helderheid scheppen over wat consumenten in de toekomst van de AOW kunnen verwachten. Mensen vragen zich namelijk af of de AOW wel blijft bestaan. Eén van de aanbevelingen van de Consumentenbond voor de overheid is ook het openen van een speciaal pensioeninformatienummer. Bij het Meldpunt Pensioenzorgen werden namelijk ook opvallend veel zorgen geuit die gingen over de gevolgen voor het pensioen bij verandering van baan, echtscheiding, verblijf in het buitenland en buitenlandse afkomst. Met specifieke vragen over deze onderwerpen kunnen consumenten dan terecht bij het speciale pensioeninformatienummer van de overheid.

De Consumentenbond overhandigt de tien aanbevelingen op 10 februari aan staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.