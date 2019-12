Voedingsproducenten opgeroepen kleur te bekennen

Gezonde voedingsmiddelen moeten snel herkenbaar zijn voor consument

De Consumentenbond verzoekt producenten van voedingsmiddelen om op hun producten met een kleur aan te geven of een product bij voorkeur of bij uitzondering gegeten zou moeten worden. Zo kunnen consumenten in één oogopslag zien of ze te maken hebben met een gezond product. Uit onderzoek, gepubliceerd in de Consumentengids die vandaag verschijnt, blijkt dat het voor consumenten moeilijk is om op basis van de huidige etiketten een gezonde keuze te maken.



Nederlanders worden steeds dikker waardoor schadelijke gevolgen van overgewicht, zoals suikerziekte en hart en vaatziekten, steeds vaker voorkomen. Voor consumenten is het niet eenvoudig om, uit het enorme productaanbod, voedingsmiddelen te kiezen die samen een gezonde dagelijkse voeding vormen. De Consumentenbond heeft 208 etiketten van voedingsmiddelen beoordeeld op de vermelding van voedingswaarden. De bond heeft deze voedingsmiddelen, per productgroep (basisvoedingsmiddelen, zoals ‘brood, broodvervangers en ontbijtgranen’ en ‘groente, fruit en vruchtensappen’ en overige productgroepen, zoals ‘koek en gebak’), ingedeeld in drie categorieën: ‘bij voorkeur’, ‘middenweg’ en ‘bij uitzondering’ (indeling van het Voedingscentrum). Dit bleek niet in alle gevallen mogelijk, omdat soms relevante gegevens op het etiket ontbraken. Als de gegevens wel compleet zijn blijft het voor consumenten lastig om deze te interpreteren.

De Consumentenbond roept producenten op hun verantwoordelijkheid te nemen en consumenten te helpen om gezonder te eten. Zij kunnen dit doen door zelf hun producten in te delen in de drie categorieën van het Voedingcentrum en een label te plaatsen op de verpakking in de kleur die staat voor de betreffende categorie. Groen staat voor ‘bij voorkeur’, geel voor ‘middenweg’ en rood voor ‘bij uitzondering’. Zo kunnen consumenten gemakkelijk kiezen voor een gezondere variant binnen iedere productgroep. De kleurlabels bieden consumenten eerlijke informatie en geven tegenwicht aan de vaak vage gezondheidsclaims en reclame-uitingen op verpakkingen.

Leden van de Consumentenbond kunnen op de website zien welke van de onderzochte producten een ‘gezonde’ kleur hebben.

