Oproep tot stoppen betaling illegale loterijen

OM moet malafide loterijen strafrechtelijk gaan vervolgen

De Consumentenbond roept consumenten op om de betalingen aan malafide lotenverkopers zoals Dr Geisler LCW, ULM, Dr ABC en JLC te stoppen en een blokkade voor deze loterijen bij hun bank aan te vragen. De bond krijgt vele klachten over de misleidende verkoopmethode van de aanbieders van deze loterijen. Hoewel het aanbieden van Duitse loten op de Nederlandse markt illegaal is, treedt het Openbaar Ministerie niet op. De bond wil daar verandering in. Ook moeten de banken zorgen dat illegale bedrijven geen gebruik kunnen maken van automatische incasso’s.

De Consumentenbond krijgt al jaren klachten over de oneerlijke handelspraktijken van aanbieders van Duitse loterijen. Aanbieders met namen LCW, ULM, Dr Geisler, ABC en andere illegale lotenverkopers werven deelnemers via reclamefolders, maar ook op agressievere wijze via colportage. In de Consumentengids is al vaker gewaarschuwd om vooral niet deel te nemen aan deze loterijen en de folders direct weg te gooien. Veel mensen worden desondanks door het misleidende karakter van de reclamefolders verleid om mee te dingen naar een ‘fantastische hoofdprijs’. Er zit altijd wel een addertje onder het gras, waardoor je de prijs niet krijgt. Diverse aanbieders zijn al door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt, maar de praktijken gaan gewoon door.



Consumenten spelen mee via automatische incasso; het geld terug laten storten, storneren, kan niet bij deelname aan een loterij. Nadat consumenten eenmaal een machtiging hebben afgegeven, komen ze niet meer van de aanbieder af. Het is in veel gevallen onbekend waar de aanbieders zich bevinden of ze gaan niet in op het verzoek de betalingen voor loten stop te zetten. De bond roept nu consumenten op om via hun een bank een selectieve blokkade toe te passen op het rekeningnummer van de aanbieder. Ook mogelijke aanmaningen van incassobureau’s moeten mensen niet betalen. Het betreft hier immers illegale praktijken.

Daarnaast vraagt de bond het Openbaar Ministerie in deze zaken over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van de aanbieders; zij opereren zonder vergunning in Nederland en dus in strijd met de Wet op de Kansspelen. Tevens roept de bond de banken op geen incasso-contracten meer te sluiten met illegale bedrijven.



De Consumentenbond heeft twee voorbeeldbrieven opgesteld waarmee consumenten zowel de organisatoren van de loterij als het incassobureau kunnen benaderen.