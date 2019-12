Helder pensioenoverzicht hard nodig

Staatssecretaris Rutte neemt resultaten Meldpunt Pensioenzorgen in ontvangst



Consumenten vinden dat de informatie over hun pensioen te kort schiet en niet begrijpelijk is. Dit blijkt uit het Meldpunt Pensioenzorgen van de Consumentenbond. De bond vindt dat de overheid moet garanderen dat alle consumenten heldere en uniforme pensioeninformatie krijgen. De bond heeft om dit te bewerkstelligen tien aanbevelingen geschreven. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beaamt dat pensioen een belangrijk onderwerp is en neemt de aanbevelingen ter harte.

[bovenplaatje:rechts]Bij het Meldpunt Pensioenzorgen van de Consumentenbond hebben 653 consumenten hun zorgen geuit over pensioen. Meer dan de helft van alle reacties ging over het gebrek aan en onduidelijke informatie over pensioen. Veel consumenten gaven aan dat het jaarlijkse pensioenoverzicht niet duidelijk is en onvoldoende inzicht geeft in het opgebouwde pensioenbedrag. Dit leidt tot onzekerheid over hun toekomstige financiƫle situatie. De Consumentenbond heeft tien aanbevelingen geschreven voor pensioenuitvoerders en de overheid. De belangrijkste aanbeveling is dat de overheid moet stimuleren dat alle consumenten een uniform en helder pensioenoverzicht van hun pensioenuitvoerder ontvangen. Pensioenuitvoerders praten momenteel over de opzet van een uniform overzicht. Uiterlijk januari 2006 moeten de pensioenuitvoerders eenduidige pensioenoverzichten sturen naar consumenten. De bond wil dat die datum in de nieuwe Pensioenwet wordt opgenomen.

Andere aanbevelingen van de bond, gaan over het centrale pensioenregister. Een centraal pensioenregister geeft consumenten een overzicht van hun huidige pensioen en dat bij vorige werkgevers. Ook moet de overheid toegankelijke en tijdige informatie geven over wijzigingen in de AOW in de toekomst. Mensen vragen zich namelijk af of de AOW wel blijft bestaan. Consumenten moeten genoeg tijd hebben om zelf maatregelen te treffen bij veranderingen in het pensioenstelsel.

Tot slot wil de bond dat de overheid een speciaal pensioeninformatienummer opent waar mensen vragen over pensioen krijgen beantwoord of waar mensen worden doorverwezen naar de juiste instantie. Mensen die vragen hebben over echtscheiding en pensioen en over wonen en werken in het buitenland kunnen nergens terecht. De Consumentenbond vindt dat de overheid een rol heeft als het gaat om dit soort vragen.

Rutte is enthousiast over de aanbevelingen van de Consumentenbond en geeft toe de pensioenuitvoerders te stimuleren een uniform pensioenoverzicht te maken. Ook meldt hij dat de overheid consumenten beter zal informeren over de toekomst van de AOW.

