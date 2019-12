Prijs vliegtickets soms twee keer zo duur door toeslagen

Consumentenbond eist helderheid ticketprijzen



De prijs van een ticket blijkt door de bijkomende kosten ineens bijna twee keer zo duur als uit de advertentie blijkt. Vooral luchthavenbelasting maakt een ticket veel duurder, maar ook administratiekosten, ook wel reservering- of boekingskosten genoemd. Daarnaast komen er vaak nog kosten bij voor het betalen met creditcard. De Consumentenbond eist dat ticketprijzen inclusief alle kosten moeten zijn. In de Reisgids die vandaag verschijnt, staan de uitkomsten van het onderzoek naar de verschillende kosten die luchtvaartmaatschappijen en internetreisbureau’s berekenen bij het boeken van een ticket.



Luchthavenbelasting is een verzamelnaam voor allerlei toeslagen en heffingen. Zo vallen er vaak kosten onder voor beveiliging en een special service fee. Deze verschillen per land en vaak ook per luchthaven. Internationaal zijn er 600 verschillende tarieven voor luchthavenbelasting. Vaak is heel onduidelijk waar voor wordt betaald. Elke luchtvaartmaatschappij omschrijft de kosten anders of specificeert ze niet. Ook touroperators en reisbureau’s verhogen de luchthavenbelasting en profiteren ervan.

Budgetmaatschappijen berekenen over het algemeen minder luchthavenbelasting. De meeste vragen ook geen administratiekosten voor internetboekingen. Budgetmaatschappijen zijn ook flexibeler als het om wijzigingen gaat.

De Consumentenbond wil samen met de reissector tot een gedragscode komen om luchtvaartmaatschappijen te verplichten te adverteren met all-in prijzen in plaats van met kale prijzen. Alleen dan is het voor consumenten overzichtelijk en zijn prijzen goed met elkaar te vergelijken.

Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl