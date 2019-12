Banken geven weinig ruchtbaarheid aan Overstapservice

Zelfs veel bankmedewerkers weten van niets

Banken informeren consumenten minimaal over de mogelijkheid om makkelijker van bank te wisselen. De Consumentenbond heeft bankfilialen bezocht en concludeert dat banken nauwelijks ruchtbaarheid geven aan de Overstapservice, die sinds 1 januari mogelijk is. De bond vindt dat de informatieverstrekking in bankkantoren en door bankmedewerkers moet verbeteren en verzoekt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bij haar leden aan te dringen op het geven van betere informatie over de Overstapservice.



De informatieverstrekking over de Overstapservice in bankfilialen en door de bankmedewerkers kan èn moet beter. Dit concludeert de Consumentenbond na een bezoek aan vijfendertig bankfilialen. De Consumentenbond heeft in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Zeist vestigingen bezocht van ABN Amro, Fortis Bank, ING Bank, Postbank, Rabobank en SNS Bank.

Per 1 januari hebben banken de Overstapservice ingevoerd. Dankzij deze service kunnen consumenten makkelijker van bank wisselen. Consumenten moeten wel op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheid anders weten ze niet dat het makkelijker is gemaakt om klant te worden bij een andere bank. Slechts twee van de bezochte banken hadden een folder over de nieuwe Overstapservice in hun foldermolen staan. Het ging om een kantoor van Rabobank en Fortis Bank. Ook merkte de bond dat veel bankmedewerkers niet op de hoogte waren van de Overstapservice. Nadat onderzoekers van de bond uitleg hadden gegeven over de mogelijkheid van het wisselen van bank wisten bankmedewerkers soms een folder uit het magazijn te vissen.



De Consumentenbond heeft de NVB verzocht om bij banken aan te dringen op verbetering van de informatieverstrekking aan consumenten over de Overstapservice. Consumenten moeten in ieder geval informatie aantreffen in de folderrekken op het bankkantoor, op de website van de bank en de folder moet op de website direct aan te vragen zijn en/of te downloaden zijn. Bovendien moeten bankmedewerkers natuurlijk weten waar het over gaat.

De Consumentenbond blijft streven naar nummerportabiliteit. Consumenten kunnen dan hun bank/girorekening meenemen naar een andere bank.

