Runder-DNA aangetroffen in palingfilet

Geknoei met gerookte paling



De Consumentenbond heeft runder-DNA aangetroffen in zeven merken gerookte palingfilets. Dit doet vermoeden dat de filets zijn ingespoten met een mengsel van water en eiwit, om de filets zwaarder te maken. Slechts één merk vermeldt deze toevoeging op het etiket. De consument die dit soort ‘plofpaling’ koopt krijgt minder paling en meer water voor zijn geld. De resultaten van het onderzoek naar paling staan in de nieuwsbrief Gezond die vandaag verschijnt.



In zeven van de elf onderzochte merken gerookte palingfilets trof de bond runder-DNA aan. Door water en waterbindend melkeiwit (dat runder-DNA bevat) toe te voegen, kan het gewicht van een palingfilet met ongeveer 10% toenemen. Het is niet verboden om een waterbindend mengsel toe te voegen aan de paling, maar dan moet dit wel op het etiket staan. Slechts één merk voldoet aan deze eis. Gerookte paling wordt veelal verkocht in standaardpakjes van 100 gram. De producent kan met ‘plofpaling’ meer pakjes vullen dan met filets die niet zijn geïnjecteerd. De Consumentenbond heeft de Voedsel en Warenautoriteit (VWa) opgeroepen beter toe te zien op deze frauduleuze praktijk.



Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl