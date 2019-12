Vijf van de dertien zoekmachines onder de maat

Eén zoekmachine laat de meeste steken vallen



Vier van de dertien zoekmachines op internet laten een flinke steek vallen en één zoekmachine presteert in alle zoekcategorieën slecht. Dat concludeert de Consumentenbond na een onderzoek naar 13 zoekmachines. De resultaten worden vandaag gepubliceerd in het tijdschrift de Digitale Consument van de bond.



Consumenten die informatie zoeken op internet maar niet direct weten waar ze moeten zoeken, kunnen een zoekmachine raadplegen. Door het intypen van trefwoorden in een zoekmachine wordt informatie gevonden over dat onderwerp. De Consumentenbond heeft de (op Nederland gerichte) zoekmachines Altavista, Excite, Google, Hotbot, Ilse, Ixquick, Lycos, MSN, Track, Vinden.nl, Voelspriet, Vivisimo en Zoek.nl onderzocht. De zoekmachines Excite, Ilse, Ixquick, Lycos scoren onder de maat, Zoek.nl scoorde het slechtst. De zoekmachines, Track, Voelspriet en Vivisimo scoren goed. Die zijn volgens de Consumentenbond snel, geven voldoende zoekresultaten in alle categorieën en hebben niet te veel of helemaal geen reclame op hun site. De zoekmachine van Google stak met kop en schouder boven de rest uit.





De zoekmachines die slecht scoorden hadden met name moeite met actuele en themazoekvragen. De sites die steken lieten vallen, leverden ook veel gesponsorde links op als zoekresultaat. Zo is het bij Zoek.nl onmogelijk om een betrouwbaar resultaat te krijgen als de consument naar bijvoorbeeld ‘dvd’ zoekt. De eerste pagina met zoekresultaten bevat namelijk alleen informatie van adverteerders.





De bond heeft vijf categorieën vragen ingevoerd; onderzoeksvragen, zoals “Wat was het zwembadincident tijdens de olympische spelen”, feitvragen, zoals “Waar is de videoclip van ”The Eagles” met het nummer “Hotel California” verkrijgbaar , actuele vragen, met als trefwoorden “ontploffende batterijen Nokia”, themavragen waarbij de Consumentenbond informatie zocht over ondermeer “niet-kraakbare fietssloten”, en gerichte vragen. Bij deze categorie zocht de bond een specifieke website.





Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl