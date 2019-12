Overheid moet goede prijs en kwaliteit eisen van NS

Consumentenbond eist helderheid over treinvervoer





Het vandaag publiek gemaakte besluit van NS over de dienstregeling 2005 leidt tot een verdere verschraling van de dienstverlening. De Consumentenbond wil dat hier een eind aan komt. De overheid moet, in de concessie, een goede prijs-kwaliteitverhouding afdwingen bij NS en helderheid verschaffen over wat consumenten kunnen verwachten van het spoor. Bovendien moet worden vastgelegd dat NS alleen een hogere infraheffing aan de overheid hoeft te betalen als de kwaliteit van het spoor deugdelijk is.





De prijs-kwaliteitverhouding bij NS is, ondanks dat de treinen wat vaker op tijd rijden, nog steeds niet in evenwicht. Reizigers gaven hiervoor in 2003 het rapportcijfer 5. Uit de plannen voor 2005 blijkt dat NS het niveau van de dienstverlening vooral laat afhangen van de mogelijkheden van het spoor en wat bedrijfseconomisch een verantwoorde bedrijfsvoering is. Dat leidt tot steeds hogere tarieven en uitholling van de dienstregeling, waarbij NS zich concentreert op de grote vervoersstromen in de spits. NS toont weinig ambitie om nieuwe klanten aan te trekken en de bestaande aan zich te binden. Reizigersgroei komt in de plannen niet voor. NS gebruikt de slechte financiële cijfers van het reizigersbedrijf als verklaring voor de plannen, maar het concern NS heeft tweemaal zoveel winst gemaakt als vorig jaar en 28 miljoen euro aan dividend uitbetaald aan het Rijk. Dat kan alleen omdat de NS reizigers vervoert, die gebruik maken van horeca en winkels op de stations en de waarde van NS vastgoed en grond in de buurt van stations bepalen.





De overheid is verantwoordelijk voor het publieke en maatschappelijke belang van het openbaar vervoer, maar heeft dit belang nog steeds niet gedefinieerd. Ondertussen hanteert de overheid wel het principe ‘de gebruiker betaalt’. Zo zijn er plannen om de railinfraheffing met 60 miljoen euro te verhogen. NS liet al weten dit bedrag door te zullen berekenen in de prijzen van de treinkaartjes. Dit leidt echter tot forse prijsstijgingen, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding alleen maar verder zoek raakt. De Consumentenbond vindt dit ontoelaatbaar. De bond wil dat de overheid in de concessie de prijs koppelt aan de kwaliteit. Daarvoor moet de overheid eerst helder definiëren waar deze kwaliteit aan moet voldoen. Bovendien mag de overheid geen hogere infraheffing vragen, zolang de kwaliteit van het spoor onder de maat is.

Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl