Geld overhouden zonder te bezuinigen

Het slimme bespaarboek



Geld overhouden zonder echt te bezuinigen. Dat kan na het lezen van het Slimme Bespaarboek. Een nieuwe uitgave van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en de Consumentenbond.

De twee organisaties spelen hiermee in op de enorme behoefte van de consument om bewuster met geld om te gaan. Het NIBUD heeft het aantal mensen, dat meer inzicht in zijn geldzaken wil hebben, het afgelopen jaar zien verdubbelen. De Consumentenbond informeert consumenten daarom met onafhankelijke informatie over prijs en kwaliteit van producten. De twee organisaties hebben hun krachten gebundeld en zoveel mogelijk ideeën en adviezen over besparen in één handzaam boek samengebracht.

Besparen noodzaak

Voor steeds meer Nederlanders is het noodzaak om spaarzaam met geld om te gaan. Velen hebben hun koopkracht het afgelopen jaar zien afnemen. In een onderzoek van het NIBUD, uit december 2003, zegt tweederde van de Nederlanders dat zijn of haar financiële situatie in 2003 is verslechterd. In datzelfde onderzoek meldt maar liefst 31% van de huishoudens een inkomensterugval te hebben meegemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij massaal naar mogelijkheden zoeken om dit verlies op te vangen.

Slim honderden euro’s besparen.

Met het Slimme bespaarboek is het mogelijk om jaarlijks honderden euro’s te besparen, zonder van levensstijl te veranderen. Simpel door bewuster en slimmer met geld om te gaan. Zo wordt uitgelegd hoe in winkels een korting kan worden bedongen, hoe zo goedkoop mogelijk een huis kan worden ingericht, en waar op gelet moet worden bij het aangaan van een geldlening. Het boek is niet bedoeld voor de moderne vrek, maar voor een ieder die niet meer wil betalen dan nodig is: de kostenbewuste en alerte consument.

Uitgavenposten

In 9 hoofdstukken komen alle belangrijke dagelijkse uitgavenposten aan bod. Het boek is zo opgebouwd dat niet alle hoofdstukken gelezen hoeven worden. U kunt precies die tips eruit halen die voor u van toepassing zijn.

Besproken worden:

Budgetteren, besparen en betalen

Met informatie over besparen in het algemeen en welke rol budgetteren daarbij speelt. Voordelig kopen

Over uitverkoop, afdingen, klantenkaarten andere voordelige verkoopkanalen. Voeding

Met tips over slim boodschappen doen, goedkoop koken en zuinig afwassen. Wonen

Legt uit waar opgelet moet worden bij huren en kopen, de huisinrichting en het woningonderhoud. Energie

Met tips over hoe u de energie rekening naar beneden kan brengen zonder in het donker te zitten. Hoe u een warm huis heeft zonder hoge gasrekening. En lekker kan douchen zonder te schrikken van de hoge waternota. Vervoer

Alles over hoe u zo goedkoop mogelijk een auto kunt kopen en berijden, maar ook tips over de fiets en het openbaarvervoer. Geldzaken

Hoe kies je de beste verzekering, wat is een goede spaarrekening en waar moet je opletten bij een lening. Kinderen

Met tips hoe u minder geld aan de kinderen kwijt bent, zonder dat zij er iets van merken. Vrije tijd

Legt uit hoe u kunt besparen op de vakantie of uitstapjes zonder ze minder luxe te maken. Maar ook hoe u kunt besparen op sporten, het kopen van een computer en de mobiele telefoon.

Daarnaast staat het boek vol met overzichtelijke tabellen en schema’s en doorverwijzingen naar websites, organisaties en instanties waar u meer aanvullende informatie en bespaartips kunt krijgen. Het boek is te bestellen via de websites van de consumentenbond www.consumentenbond.nl en het NIBUD www.nibud.nl