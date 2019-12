Proef afronding eurocent van start in Woerden

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) organiseert van maandag 26 april tot en met zondag 6 juni 2004 in Woerden een proef met het afronden van de eurocent. Dit houdt in dat het totaalbedrag op de kassabon bij contante betalingen wordt afgerond op het naaste veelvoud van 5 cent. Aan het MOB nemen belangenorganisaties van detailhandel, horeca, benzinestations, banken en consumenten deel. Het MOB staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank. Een van de doelstellingen van het MOB is het vergroten van het gemak en het verlagen van de kosten van het betalingsverkeer.



Met de proef in Woerden wordt onderzocht of vergroting van de efficiëntie en verlaging van de kosten van het betalingsverkeer ook bereikt wordt door het totaalbedrag op de kassabon bij contant afrekenen weer te gaan

afronden, net als in de tijd van de gulden. Dat betekent bijvoorbeeld dat een totaalbedrag van €19,98 wordt afgerond op €20,00 en van €23,97 op €23,95.



Ook wil het MOB onderzoeken hoe consumenten, ondernemingen en banken reageren op het afronden. Het invoeren van de afrondingsregel heeft tot gevolg dat het gebruik van de munten van 1 en 2 eurocent wordt teruggedrongen. Onderzoeksbureau TNS NIPO voert tijdens de proef grootschalig onderzoek uit. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek brengt het MOB een advies uit aan de minister van Financiën.



De 1- en 2-eurocentmunten blijven ook na een eventuele landelijke invoering van de afrondingsregel wettig betaalmiddel, maar door af te ronden zijn deze muntjes niet meer nodig in winkels, horecabedrijven, benzinestations en andere plekken in Nederland waar contant betaald wordt. De afrondingsregel is niet van toepassing op betalingen met de PINpas, Chipknip of creditcard.



De gemeente Woerden heeft zich bereid verklaard om aan de proef mee te werken en is ook betrokken bij de verdere opzet van de proef. De proef vindt plaats in het gebied met postcodes die lopen van 3440 tot en met

3449. In de week voorafgaand aan de proef ontvangen de inwoners van Woerden een brief waarin zij nader geïnformeerd worden over het afronden.



Ondernemingen die deelnemen aan de proef, zijn te herkennen aan een raamposter met daarop de tekst: ‘Hier worden contante betalingen afgerond’. Daar zijn ook flyers beschikbaar waarin nog meer informatie is te vinden

over de proef met het afronden. Die informatie is overigens ook te vinden op de website www.proefafrondingeurocent.nl .