Consumentenbond raadt product van Cardif af

Verzekeraar Cardif weigert teveel betaalde premie terug te betalen als een consument een verzekering tussentijds wil beëindigen. Ook na protest van de Consumentenbond komt Cardif niet over de brug. Dat is de reden voor de bond om consumenten de arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen eenmalige koopsom van Cardif af te raden.



Bij hypotheken en consumptief krediet worden vaak verzekeringen afgesloten om de lasten te dekken bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Verzekeraars die een eenmalige premie - ook wel koopsom genaamd - berekenen, laten consumenten daarmee de premie voor een aantal jaren vooruit betalen. Consumenten die de lening vervroegd aflossen moeten de premie voor de ook eerder te beëindigen verzekering terugkrijgen, zo stelt de Consumentenbond.

Volgens de polisvoorwaarden betalen veel aanbieders de resterende premie terug als consumenten er zelf om vragen. Dit kan duizenden euro’s opleveren. Cardif blijft ook na aandringen van de Consumentenbond weigeren.

De bond beschrijft in zijn Geldgids, die morgen verschijnt, de situatie van een consument die na veel gesteggel toch een deel van zijn geld van Cardif terugkrijgt. De man sloot een lening af van €25000. Hij sloot daarbij een arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij Cardif tegen een eenmalige koopsom van €4140. Na ruim een jaar lost de consument de lening af. De consument vraagt aan Cardif een deel van de betaalde premie terug te betalen. De lening was terugbetaald maar de verzekering zou nog 232 maanden doorlopen. Cardif weigerde en verwees naar de voorwaarden. De consument kon alleen zijn geld terugkrijgen als hij ophield met werken, met (vervroegd) pensioen ging, 65 werd of kwam te overlijden.

De Consumentenbond vindt het onacceptabel dat consumenten bij tussentijdse aflossing van de lening de verzekering niet kunnen beëindigen. Na protest van de Consumentenbond betaalde Cardif bij wijze van uitzondering de consument toch iets terug. Maar omdat het bedrijf zijn voorwaarden niet wil wijzigen, raadt de Consumentenbond mensen af een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen koopsom af te sluiten bij Cardif.

Ook de financiële aanbieders de Amersfoortse, Amev, Friesland Bank, Nationale-Nederlanden en Stad Rotterdam weigeren soms premie terug te betalen als een lening eerder wordt afgelost. De Consumentenbond adviseert daarom in alle gevallen geen overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten tegen koopsom, maar alleen tegen maandelijkse premie.

Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl.