NS op goede weg volgens reizigers

Reizigers oordelen iets positiever over NS, maar prijs-/kwaliteitsverhouding is nog niet in orde

De treinreizigers beoordeelden de NS-prestaties in het eerste kwartaal van 2004 weer iets beter dan in 2003. Het algemeen oordeel over het reizen per trein steeg naar gemiddeld 6,7. Daarmee lijkt de NS de trend naar herstel vast te houden.

Dit wil echter nog niet zeggen dat de reizigers over alle belangrijke prestatiekenmerken echt tevreden zijn. Het minst tevreden zijn zij nog steeds over de prijs-/kwaliteitsverhouding van het reizen per trein; het oordeel daarover blijft steken op 5,2.

De cijfers zijn afkomstig uit het driemaandelijkse klanttevredenheidsonderzoek van consumentenorganisaties, ministerie van Verkeer en Waterstaat en NS. In het eerste kwartaal was 35% van de reizigers echt tevreden over het op tijd rijden; het gemiddelde waarderingscijfer daarvoor was 5,8. Dat is iets beter dan een jaar geleden, maar het is nog geen score die bevredigend kan worden genoemd.

Het rapportcijfer voor aansluitingen kwam op 6,1. Ditzelfde cijfer is weggelegd voor de informatie bij vertragingen, waarmee de NS verbetering laat zien op een punt waarop vooral regelmatige treinreizigers de laatste jaren veel kritiek hadden.

Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 zijn de reizigers duidelijk beter te spreken over de beschikbaarheid van zitplaatsen. Het aspect met de laagste tevredenheidsscore blijft de prijs-/kwaliteitsverhouding van de NS, met een waarderingscijfer van 5,2. Slechts 19% van de reizigers geeft hiervoor het cijfer 7 of hoger.

De kwaliteitscijfers over het eerste kwartaal van 2004 zijn te vinden op www.ns.nl.

Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl