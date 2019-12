Voorwaarden vliegpassagiers voldoen niet aan de wet

Bond wil overleg met overheid en sector voor betere consumentenrechten



Volledige vooruitbetaling verlangen van een ticket zonder garantieregeling, reizigers op vluchten van een andere maatschappij zetten zonder aankondiging, een ticketprijs verhogen als gevolg van toeslagen zonder recht tot ontbinding. Allemaal voorbeelden van boekingsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen die in strijd zijn met de wet. Dit blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond vandaag heeft gepresenteerd bij de start van zijn campagne om betere rechten af te dwingen voor luchtreizigers. Onderdeel van de campagne is de nieuwe site www. vliegbond.nl met informatie en een klachtenmeldpunt voor luchtreizigers.



De Universiteit Maastricht heeft in opdracht van de Consumentenbond een aantal boekingsvoorwaarden bestudeerd die luchtvaartmaatschappijen hanteren. Hieruit blijkt dat deze niet altijd voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De bond wil samen met de overheid en de luchtvaartsector de voorwaarden verbeteren.



De consumentenproblemen in de luchtvaartsector zijn legio. Niet alle voorwaarden voldoen aan de wet en de informatievoorziening laat te wensen over. De Consumentenbond heeft zelf consumenten gevraagd naar onder meer hun ervaringen bij het boeken van een los ticket. De uitkomsten spreken voor zich: misleidende aanbiedingen; superaanbiedingen die niet of nauwelijks te boeken zijn; onduidelijke prijzen door de vele toeslagen en geen informatie over service en kwaliteit zoals beenruimte, waardoor consumenten de aanbiedingen moeilijk kunnen vergelijken. Bovendien worden consumenten niet op hun rechten gewezen, zodat veel passagiers niet weten hoe te handelen bij verlies van bagage, vertraging of overboeking.



Vandaag is op het jaarlijkse bondscongres van de Consumentenbond, de campagne ‘Open kaart in de luchtvaart’ van start gegaan. De bond eist in deze campagne dat de overheid en de sector de rechten van consumenten verbeteren. De bond pleit bij de Europese Commissie voor een Richtlijn Luchtvaart, waarmee de rechten van luchtreizigers en de informatievoorziening worden gewaarborgd. Daarnaast maakt de bond zich hard voor de oprichting van een geschillencommissie voor de Nederlandse vliegpassagier. Ook informatie over prijzen, ticketvoorwaarden en de kwaliteit van de dienstverlening moet verbeteren.

Zelf verstrekt de bond vanaf vandaag informatie over rechten van luchtvaartreizigers via de nieuwe site vliegbond.nl. Op deze site is tevens een klachtenmeldpunt geopend.