Minister Brinkhorst geeft Dte scherpere tanden

Energiewaakhond gaat agressieve energieverkopers aanpakken



De Consumentenbond is verheugd met het voornemen van minister Brinkhorst van Economische Zaken de bevoegdheden van de energiewaakhond Dte uit te breiden. Agressieve aanbieders van gas en stroom kunnen daardoor sneller en effectiever worden aangepakt op het moment dat ze consumenten op een misleidende of irritante manier benaderen om over te stappen.





Vandaag heeft minister Brinkhorst tijdens het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over de Gas- en Elektriciteitswet gezegd dat oneerlijke handelspraktijken van energieaanbieders moeten worden bestraft. De sanctiemogelijkheden van de toezichthouder op de energiemarkt de Dte worden daarvoor uitgebreid.





De Consumentenbond is blij met de beoogde taakuitbreiding van de Dte. De bond eiste eerder van de minister dat er regels zouden komen om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Een goede marktwerking wordt volgens de bond namelijk bedreigd als een energieleverancier het niet zo nauw neemt met de geschreven en ongeschreven regels, en dit wordt gecombineerd met de onmogelijkheid van de toezichthouder om daar wat aan te doen. De Consumentenbond wordt veel gebeld door consumenten die zich agressief en brutaal benaderd voelen. De angst dat consumenten door agressieve praktijken worden gedupeerd lijkt nu op het gebied van energie te worden weggenomen.





Met de toezegging van minister Brinkhorst om de sanctiemogelijkheden - zoals het opleggen van boetes en het intrekken van de vergunning - van de Dte ook toe te passen op oneerlijke handelspraktijken neemt hij een belangrijke stap naar betere consumentenrechtsbescherming. Dit is in lijn met Europese ontwikkelingen. Het Europees Parlement is op 20 april akkoord gegaan met de oprichting van een netwerk van publieke toezichthouders die verplicht worden op te treden tegen grensoverschrijdende overtredingen op Europese consumentenwetgeving. Dit is voor consumenten belangrijk. De Consumentenbond juicht de voorstellen toe en hoopt dat ze snel definitief worden goedgekeurd.



