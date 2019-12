Lokkertjes van budgetvliegmaatschappijen misleidend

Consumentenbond: verplicht all-in prijzen voor alle maatschappijen



De Consumentenbond eist van de overheid dat alle vliegmaatschappijen verplicht gesteld worden met all-in prijzen te adverteren. De goedkope kale prijzen waar nu mee geadverteerd wordt zijn misleidend voor consumenten. Bovendien is het boeken van stuntaanbiedingen door de zeer beperkte beschikbaarheid bijna onmogelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar in totaal 75 vliegbestemmingen. De onmogelijkheid om ‘lokkertjes’te boeken is misleidend en in strijd met de regels van de Reclame Code Commissie. Wie denkt te kunnen vliegen voor een tientje komt bedrogen uit. De bijkomende kosten maken een retourticket soms vier keer zo duur. Het onderzoek naar de prijzen van budgetmaatschappijen verschijnt vandaag in de nieuwe Consumentengids.



Met de komst van de prijsvechters in de luchtvaart is vliegen wel veel goedkoper geworden. Vooral het afwijken van de zaterdag maakt een vlucht gemiddeld zo’n € 38 goedkoper. Maar het verstoppen van de bijkomende kosten zet de consument wel op het verkeerde been. De Consumentenbond onderzocht de prijzen voor retourvluchten naar 75 Europese bestemmingen van 7 budgetvliegmaatschappijen en 5 nationale luchtvaartmaatschappijen vanuit Nederland en Niederrhein. Bijna alle budgetmaatschappijen adverteren in eerste instantie met kale vliegprijzen. Alleen V-bird geeft vanaf het eerste moment de totaalprijs. De gemiddelde extra kosten voor een retourvlucht, die bovenop de kale vliegprijs komen bedragen zo’n €40.

Uit een enquête onder reizigers blijkt dat driekwart van de reizigers de gewenste stuntaanbieding niet kan boeken. De ondoorzichtigheid van vliegprijzen is een doorn in het oog. De recentelijk ingestelde brandstoftoeslagen maken het nog onoverzichtelijker en zouden weer afgeschaft moeten worden. De Consumentenbond pleit bij de overheid voor wetgeving voor all-in ticketprijzen, waarin alle toeslagen en belastingen zijn verwerkt. Pas dan is het mogelijk om prijzen van losse vliegtickets goed met elkaar te kunnen vergelijken.

De Consumentenbond wil meer duidelijkheid en verbetering van de rechten van luchtvaartpassagiers en is daarom vorige maand gestart met de campagne Open kaart in de luchtvaart.

Journalisten kunnen voor meer informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl