Consumentenbond ontraadt kopen van tickets bij SLM

Onzekerheid over vluchten van SLM naar Suriname



De Consumentenbond adviseert reizigers die van plan zijn naar Suriname te vliegen niet hun reis te boeken bij de SLM, maar zekerheidshalve bij de KLM. Reden hiervoor is de onzekerheid over de vluchten van de SLM vanwege problemen met de certificering van een onlangs overgenomen vliegtuig van de KLM. Wat de gevolgen zijn voor passagiers die al geboekt hebben is nog onduidelijk.

Consumenten die nu nog naar Suriname willen vliegen, hebben maar één mogelijkheid en dat is een ticket kopen bij de KLM. De Consumentenbond vindt het betreurenswaardigheid dat dit het enige alternatief is omdat er geen concurrentie is op deze lijn, waardoor de prijzen te hoog zijn. De problemen met de certificering van het vliegtuig van de SLM, maken het uiterst onzeker of de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM de komende maanden alle geplande vluchten tussen Amsterdam en Paramaribo zal kunnen uitvoeren. De eerst komende weken zal de KLM een aantal vluchten van de SLM overnemen, maar daarna is dat niet gegarandeerd. Omdat de vervoersvoorwaarden van de SLM moeilijk te achterhalen zijn, is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor passagiers als de vluchten niet doorgaan.



Volgens de veel gehanteerde IATA voorwaarden hebben passagiers dan recht op een vervangende vlucht of teruggave van de reissom, maar meestal geen recht op een verdere schadevergoeding.

De Consumentenbond heeft de SLM om een oplossing voor dit probleem gevraagd. De SLM heeft hier niet op gereageerd, reden waarom de bond reizigers tot nader order afraadt een vlucht te boeken bij de SLM.