Betere punctualiteit treinverkeer dankzij afspraken bond

Kwaliteitsverbetering spoor is rechtvaardiging tariefakkoord

Meer treinen op tijd dankzij afspraken met bond

De Consumentenbond, Samenwerkende ouderenorganisaties CSO en Reizigersvereniging ROVER zijn blij met de aanzienlijke punctualiteitsverbetering die is gehaald door de NS. Het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden was 84,4 procent, en dat was een jaar geleden nog enkele procenten minder. Door de NS financieel te prikkelen hebben de consumentenorganisaties bereikt dat de NS alles op alles heeft gezet om de kwaliteit van het spoorvervoer een duw in de goede richting te geven. Wat de overheid niet lukte, hebben de consumentenorganisaties bij de NS wel bereikt: een verband leggen tussen de prijs van het spoorkaartje en de kwaliteit van de reis.

Vorig jaar besliste de rechter op verzoek van de Samenwerkende Ouderenorganisaties CSO, Consumentenbond en Reizigersvereniging ROVER dat de NS een in 2002 afgelaste prijsstijging niet mocht inhalen. Om een slepende en dure bodemprocedure te voorkomen zijn Consumentenbond en Reizigersvereniging ROVER daarna met de NS in overleg getreden over mogelijkheden om enerzijds de financiƫle situatie bij NS te verbeteren, en anderzijds het kwaliteitsniveau voor de reiziger te verhogen, waardoor dus een verband wordt gelegd tussen de prijs en de kwaliteit van de reis. Het resultaat hiervan was dat de NS eerst aan een aantal kwaliteitseisen moest voldoen, om vervolgens alsnog de tariefstijging uit 2002 stapsgewijs door te kunnen voeren. Ook de overige partners in het LOCOV hebben zich vervolgens achter het akkoord geschaard. De consumentenorganisaties zien in de punctualiteitsverbeteringen bij NS een rechtvaardiging voor hun streven om prijs en kwaliteit aan elkaar te koppelen. Uit onderzoek blijkt ook telkens opnieuw dat reizigers in de eerste plaats belang hechten aan een goed product, en pas in de tweede plaats aan een goedkoop kaartje, zolang de prijs/kwaliteitsverhouding in orde is.

Het is belangrijk om op te merken, dat het dus niet gaat om een extra tariefstijging, maar om een inhaalslag uit het verleden, toen de NS onder druk van de consumentenorganisaties een tariefstijging afgelastte wegens de toen volstrekt onvoldoende kwaliteit. Het huidige punctualiteitscijfer (84,4 procent van de treinen op tijd) betekent dat de NS de helft van de uitgestelde tariefstijging in rekening zou kunnen brengen, mits ook aan een aantal andere kwaliteitsaspecten is voldaan (zoals klanttevredenheid en beperkt uitvalpercentage). De consumentenorganisaties hopen dat de NS de ingezette kwaliteitsverbetering zal weten te continueren.