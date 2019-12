Consumentenbond verbijsterd over stap Donner

Minister van Justitie tegen no cure no pay

De Consumentenbond vindt het voorgenomen besluit van minister Donner om de proef met no cure no pay tegen te houden, onbegrijpelijk. Jarenlang is er gediscussieerd met de orde van advocaten om met deze proef te starten. Dat de minister de proef wil blokkeren op zo’n laat moment, vindt de bond respectloos richting rechtzoekende consumenten en advocaten. Met de proef zou de toegang tot het recht voor consumenten worden verbeterd. De Consumentenbond roept de Orde van Advocaten op dit niet over zijn kant te laten gaan en vraagt de Tweede Kamer de minister hierop aan te spreken.

Met de mogelijkheid van no cure no pay bij letselschadezaken zouden consumenten meer keuzemogelijkheden krijgen bij het maken van tariefafspraken met advocaten. Veel consumenten zien af van het halen van hun recht gezien de hoge kosten voor rechtsbijstand. Bij no cure no pay draait de advocaat voor deze kosten op als de zaak verloren gaat.

De bond is van mening dat minister Donner het argument dat er belangenverstrengeling optreedt voor advocaten, misbruikt. Bovendien is het respectloos richting consumenten en advocaten, omdat over de proef heel goed is nagedacht. Dat de minister de proef wil tegenhouden past in zijn plannen om de drempel voor consumenten te verhogen om naar de rechter te gaan. De minister pleitte al eerder voor verhoging van het griffierecht, verhoging van de eigen bijdrage in het kader van de gefinancierde rechtshulp en voor mediation om te voorkomen dat mensen naar de rechter gaan.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verreweg de meeste consumenten niet erg volhardend zijn met klachten, maar snel afhaken en niet naar de rechter gaan omdat dit een te kostbaar, ingewikkeld en te lang traject is. De bond wil dat de toegang tot het recht wordt verbeterd. De mogelijkheid van no cure no pay draagt daar mede toe bij.

De Consumentenbond zal met de Orde van Advocaten de onstane impasse rondom no cure no pay gaan bespreken en bovendien de Tweede Kamer oproepen de minister hierover terug te fluiten.