Consument bezorgd over EU-voorzitterrol Nederland

Balkenende moet zorgen van consument serieus nemen



Het Nederlandse kabinet moet als komend voorzitter van de EU zorgen dat de positie van de Nederlandse consument in Europa niet verslechtert. Hiertoe heeft de Consumentenbond het kabinet vandaag opgeroepen naar aanleiding van de uitkomsten van een eigen consumentenenquĂȘte. Consumenten maken zich bijvoorbeeld zorgen over het voorstel van de nieuwe EU-voorzitter, namelijk het inperken van administratieve verplichtingen voor bedrijven. Ook zijn er zorgen rondom het Europese Beleid met betrekking tot harmonisatie van wetten en regels. Consumenten vrezen hogere prijzen, minder kwaliteit en minder consumentenbescherming.



Via internet zijn ruim 1000 consumenten gevraagd hoe zij aankijken tegen het Nederlandse EU-voorzitterschap, dat per 1 juli aanstaande ingaat. Bijna de helft van Nederlanders (46%) staat sceptisch tegenover de invloed van Nederland op de Europese agenda, tijdens haar voorzitterschap. Reden hiervoor is dat Nederland wordt overschaduwd door de grote landen. Overigens denkt iets minder dan de helft (40%) dat Nederland wel invloed zal hebben en dat Nederland te snel bereid is tot concessies.

Het inperken van administratieve verplichtingen voor bedrijven heeft volgens 60% van de respondenten negatieve consequenties: lagere kosten voor het bedrijfsleven zullen niet tot lagere consumentenprijzen leiden, de traceerbaarheid van de herkomst van producten wordt moeilijker en de consumenteninformatie wordt slechter. Als gevolg van de harmonisatie van wetten en regels binnen de EU verwacht meer dan de helft van de consumenten (58%) dat de prijzen van producten verder zullen stijgen. Ten aanzien van twee concrete diensten, mobiele telefonie en energie, verwacht 83% van de respondenten dat mobiel bellen in het buitenland goedkoper wordt. Bij energievoorziening voorziet de grootste groep (63%) verhoging van de prijzen. Groter nog zijn de zorgen over de kwaliteit van de energievoorziening: 89% verwacht dat er meer stroomstoringen zullen komen als gevolg van de liberalisering. Over de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is tweederde negatief. Ze verwachten slechtere arbeidsomstandigheden, meer onveilige producten en meer milieuvervuiling.



In een brief aan minister-president Balkenende vraagt de Consumentenbond het kabinet het komende half jaar erop toe te zien dat het Europese beleid en de agendapunten van het voorzitterschap van Nederland geen negatieve invloed hebben op de rechten van de consument.