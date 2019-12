Bond start bemiddelingsactie voor Durion-klagers

Consumenten schrikken van plotseling aangegaan contract

De Consumentenbond start vandaag een actie voor consumenten die klachten hebben over energiebedrijf Durion. Leden van de Consumentenbond die ontevreden zijn over Durion en problemen hebben met de energieleverancier kunnen hun klacht indienen bij de vereniging. De bond zal voor deze mensen bemiddelen.

Bij de Consumentenbond komen al langere tijd honderden klachten en vragen binnen over het energiebedrijf Durion. De energieaanbieder staat bij de bond al maanden in de klachten top vijf. Consumenten zijn voornamelijk ontevreden over de manier waarop Durion klanten werft. Ze krijgen een telefoontje van het bedrijf en een paar dagen later ligt er een overeenkomst in de brievenbus. Consumenten melden de Consumentenbond dat ze niet doorhadden dat ze een contract aangingen. Dat werd tijdens het telefoongesprek in hun ogen niet expliciet duidelijk gemaakt. Energieconsumenten zitten vervolgens met de rompslomp want ze moeten zelf actie ondernemen om van de overeenkomst af te komen. Ook melden consumenten dat Durion het hen moeilijk maakt om van de overeenkomst af te komen.

Voor consumenten die ontevreden zijn over Durion start de Consumentenbond een bemiddelingsactie. De bond heeft met Durion afgesproken dat leden van de bond die een contract zijn aangegaan zonder dat ze duidelijk ‘ja’ hebben gezegd tegen de overeenkomst, door de bemiddeling de overeenkomst met Durion kunnen ontbinden. Maar, ook andere klachten over Durion kunnen bij de Consumentenbond worden ingediend. Durion heeft beloofd een snelle en goede oplossing te bieden.

Voor de bemiddeling zal een bedrag van €4 als bijdrage in de kosten in rekening worden gebracht. Durion heeft toegezegd deze kosten bij terechte klachten te vergoeden. Leden van de Consumentenbond die zich willen aanmelden, kunnen dit doen met het speciale formulier op de website van de Consumentenbond. Ook kunnen leden zich telefonisch, (070) 445 45 45, aanmelden bij de Consumentenbond.

Eerdere bemiddelingsacties van de Consumentenbond voor leden die gedupeerd waren door onder andere Nuon en UPC zijn naar tevredenheid van de klagers verlopen en succesvol afgerond.