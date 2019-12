Commissie Oosting levert forse kritiek op aanbieders aandelenlease

Vertegenwoordigers effectenlease voelen zich gesteund

Den Haag, woensdag 14 juli 2004 - De aanbieders van aandelenleaseproducten hebben met hun informatiemateriaal de specifieke risico’s van de aandelenleaseproducten verdoezeld.

Dat staat in het eindrapport van de commissie Oosting. Daarnaast stelt Oosting dat er juridische onderbouwing is om een aandelenlease-product te beschouwen als ‘kopen op afbetaling’, waardoor de handtekening van de partner nodig is om het contract rechtsgeldig te laten zijn. De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) voelen zich in beide rechtszaken die zij tegen Dexia hebben aangespannen, gesteund door het eindrapport van de commissie geschillen aandelenlease.

Meer misleiding

Met de uitkomsten van het rapport is in ieder geval duidelijk dat de aanbieders het gelijk nog lang niet aan hun zijde hebben. Vorige week zorgde de Amsterdamse Rechtbank voor een domper in een tussenvonnis van de collectieve rechtszaak die de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond hebben aangespannen tegen Dexia. De rechter oordeelde dat één specifieke advertentie over het veel verkochte product de Winstverdriedubbelaar niet misleidend was. Oosting geeft echter aan dat in het informatiemateriaal de specifieke risico’s verhullend zijn aangegeven en dat de waarschuwingen in het niet vallen in de tekst, waarin voornamelijk wordt gewezen op verwachte winsten.

De Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond overwegen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechter. Zij voelen zich hierin gesteund nu de commissie Oosting na onder meer de AFM ook aangeeft dat er sprake was van misleiding.

‘Wel degelijk huurkoop’

De commissie Oosting heeft ook juridisch advies ingewonnen over de vraag of aandelenlease moet vallen onder ‘kopen op afbetaling’, ook wel huurkoop genoemd. De oud-vice president van de Hoge Raad mr H.L.J. Roelvink en Prof. mr C.J.H. Brunner, emeritus hoogleraar burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, geven allebei aan dat bij het aangaan van een aandelenleasecontract beide partners moeten tekenen. Ook dat is een enorme opsteker voor de aangeslotenen bij de Stichting Eegalease.

Op 28 juli wordt uitspraak verwacht in de zaak die de Stichting Eegalease en de Consumentenbond hebben aangespannen tegen Dexia.