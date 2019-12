Sabbelen op scoubidou vormt risico voor de gezondheid

Consumentenbond wil EU- norm voor weekmakers in speelgoed

De onder kinderen zeer populaire gekleurde touwtjes, de scoubidous, bevatten volgens onderzoek van de Duitse overheid een grote hoeveelheid weekmakers. Bij gebrek aan een wettelijke norm voor weekmakers in speelgoed, adviseert de Duitse overheid nu om niet op de scoubidous te sabbelen. De Consumentenbond roept minister Hoogervorst van Volksgezondheid in een brief op om te pleiten voor een algemene Europese veiligheidsnorm voor weekmakers in speelgoed. Zodat de Voedsel en Warenautoriteit (VWa), bij overschrijding van deze norm, speelgoed van de markt kan halen.

De Consumentenbond heeft uit Duitsland het signaal gekregen dat de scoubidous gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Duits onderzoek wijst uit dat de touwtjes wel voor 35% uit weekmakers kunnen bestaan. Een deel van die weekmakers kan in het lichaam terecht komen als kinderen op de touwtjes sabbelen of kauwen. De aantroffen weekmakers kunnen de hormoonhuishouding verstoren.

Speelgoed voor kinderen tot drie jaar mag slechts 0,1 % weekmakers bevatten, maar voor speelgoed voor oudere kinderen bestaat geen norm. De EU heeft voorgesteld om de 0,1% norm voor speelgoed voor alle leeftijden aan te houden De bond spoort minister Hoogervorst aan om zich hard te maken voor deze algemene norm.



De VWa voert momenteel ook onderzoek uit naar de scoubidous, maar hiervan zijn de resultaten nog niet bekend gemaakt. De bond dringt er bij de VWa op aan om snel met sancties te komen als de onderzoeksresultaten de Duitse bevindingen ondersteunen.