Consumentenbond verbaasd over nieuwe spotjes met Frits Bom

De Consumentenbond is blij dat de Reclame Code Commissie (RCC) heeft bepaald dat de spotjes van Becam-kredieten met tv-presentator Frits Bom erin niet meer mogen worden uitgezonden. In de spotjes maakte Frits Bom als ‘leningman’ reclame voor Becam-kredieten.

De bond is wel uiterst verbaasd over de reactie van de kredietaanbieder dat nieuwe spotjes al gemaakt zijn met de presentator die bekend is geworden van tv-programma’s als De Vakantieman en De Consumentenman. De Consumentenbond hoopt dat uitzending van de nieuwe spotjes via de Sterblokken op de publieke netten of via de commerciële zenders – mochten ze vrijwel hetzelfde zijn als de inmiddels gewraakte reclamespotjes - wordt tegengehouden.

De Consumentenbond vindt dat autoriteiten zoals bekende Nederlanders geen reclame mogen maken voor producten. Bekende Nederlanders wekken een bepaald vertrouwen bij consumenten en kunnen daardoor een gekleurd beeld geven van het aangeprezen product.

De Tweede Kamer heeft gisteren ook met verbazing gereageerd op de spotjes van Frits Bom die weer gemaakt zijn. De Tweede Kamer heeft aan minister Zalm van het ministerie van Financiën gevraagd wat hij hier aan gaat doen.