Consumentenbond start actie tegen prijsstijging banken

Tarieven van banken in vier jaar fors gestegen, terwijl dienstverlening verschraalt



De Consumentenbond start vrijdag 29 oktober een actie tegen de prijsstijgingen van de banken. De banken hebben hun prijzen in vier jaar tijd fors verhoogd, maar uit onderzoek van de bond blijkt dat de dienstverlening juist verschraalt. De actie, waarbij mensen hun proteststem kunnen laten horen, wordt morgen afgetrapt in Breda. De onderzoeksresultaten zijn te vinden in de Geldgids van de Consumentenbond, die ook morgen verschijnt.

Consumenten zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen voor hun bankzaken. Tarieven van banken zijn buitensporig gestegen. Volgens een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn de kosten van pinpassen van 1999 tot en met 2003 met gemiddeld 60% toegenomen. Ook andere bankkosten zoals bankpassen, enveloppen, credit cards en het ontvangen van rekeningafschriften zijn fors duurder geworden. Bij de Consumentenbond wordt geregeld geklaagd over de dienstverlening van banken. De klachten gaan ondermeer over het sluiten van filialen. In vier jaar is een kwart van de filialen gesloten (terwijl het aantal pinautomaten niet evenredig is gestegen). Ook de dienstverlening die daarvoor in de plaats is gekomen, zoals service via internet en telefoon, blijkt verre van optimaal te zijn.

In de Geldgids die 29 oktober verschijnt, publiceert de Consumentenbond een onderzoek naar de diensten van banken, de informatie die banken per telefoon en e-mail geven en internetbankieren. Daaruit blijkt onder meer dat consumenten de dupe worden van sluitende bankfilialen, terwijl ze daar wel heen moeten om geld te storten, een betaalrekening te openen of geld te wisselen en dat de kwaliteit van de helpdesk flink tegen valt: de antwoorden zijn vaak onvolledig of soms zelfs fout. Dat is pijnlijk omdat de informatievoorziening via telefoon en e-mail het sluiten van de filialen zou moeten compenseren.



De Consumentenbond start vandaag een offensief tegen de banken wegens de steeds verder stijgende kosten en de afnemende service. Mensen kunnen hun proteststem laten horen via internet of door het opsturen van een protestkaart, die te vinden is bij de Geldgids. In december overhandigt de bond alle protesten aan de banken.

De aftrap van de actie is vrijdag 29 oktober van 12 tot 14 uur op het Chasséveld in Breda, waar de bond met zijn Consumentenbondbus staat om protestkaarten op te halen. In Breda en aanliggende gemeenten zijn flink veel bankkantoren verdwenen.