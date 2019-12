Consumentenbond schenkt bezorgers kinderpostzegels rugzakje

De Consumentenbond heeft alle bezorgers van kinderpostzegels een rugzakje geschonken waarin de bestelde zegels kunnen worden bezorgd. Het thema van de kinderpostzegels is dit jaar ‘Lekker Gezond’ en sluit daarmee naadloos aan bij de campagne 'Bond kiest gezond' van de Consumentenbond. Een van de eisen in die campagne is het verbieden van op kinderen gerichte reclame van ongezonde producten.

Een ongezonde leefstijl en toenemende zwaarlijvigheid vormen een groeiend probleem voor onze samenleving. Vijftig procent van de Nederlanders is te zwaar, maar ook de cijfers van ziektes als diabetes en aan voeding gerelateerde vormen van kanker stijgen zorgwekkend snel. Met name bij kinderen groeit het overgewicht heel snel.



De eerste verantwoordelijkheid wordt door overheid en bedrijfsleven gelegd bij de consument zelf. Dat zou betekenen dat vijftig procent van de Nederlanders zich in de afgelopen 10 jaar onverantwoord is gaan gedragen, met name kinderen, want daar stijgt het overgewicht het snelst.



De Consumentenbond vindt dat dit niet klopt. Voor de consument is het niet eenvoudig om te kiezen voor gezonde voeding. Waar je ook gaat of staat, overal word je verleid om te consumeren, op stations, in winkels en op straat. Het aanbod is gigantisch en gaat gepaard met verleidelijke reclame en marketing. De Consumentenbond vindt dat concrete maatregelen nodig zijn om het groeiende probleem een halt toe te roepen. Zo pleit de bond voor een veel breder en gezonder voedingsaanbod in bijvoorbeeld voedselautomaten, waarin nu in de regel alleen maar snacks te koop zijn. Ook moeten producenten af zien van op kinderen gerichte reclame voor ongezonde producten. Daarnaast wil de bond dat etiketten van ongezonde producten, zoals chocoladerepen, geen gezondheidsclaims mogen bevatten.



De Stichting Kinderpostzegels wil met haar thema ‘Lekker Gezond’ dit jaar ook aandacht besteden aan de groeiende problematiek rond overgewicht en de wens voor een breder gezond aanbod. De Consumentenbond schenkt in het kader van zijn gezonde voedingscampagne een rugzakje aan alle 250.000 kinderen die de bestelde postzegels gaan bezorgen. Vandaag heeft directeur Klaske de Jonge van de Consumentenbond deze symbolisch overhandigd aan de directeur van de Stichting Kinderpostzegels.