Consumenten nauwelijks interesse in vrije energiemark

De verwachtingen over een vrije gas- en stroommarkt zijn niet hooggespannen bij consumenten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Consumenten verwachten een verslechtering in de manier van benaderen door energieaanbieders. Ook verwachten ze dat door de liberalisering de administratie van energiebedrijven slordiger wordt. De Consumentenbond vindt dat het Ministerie van Economische Zaken mensen beter moet voorlichten over de energieliberalisering.

Het lijkt er, een paar maanden na de liberalisering op, dat mensen niet heel erg betrokken zijn bij de keuzemogelijkheden van energie en de energiemarkt. De kennis over de vrije gas- en stroommarkt is bepaald niet optimaal bij consumenten. Bijna de helft van de consumenten is niet op de hoogte van de situatie binnen de energiemarkt. De energiemarkt is voor veel consumenten een moeilijk te doorgronden onderwerp: de voordelen zijn onduidelijk of ze vinden de markt instabiel en niet helder. Dat blijkt uit het onderzoek “1-meting liberalisering energiemarkt, wat weten en verwachten consumenten enkele maanden na de liberalisering?” van de Consumentenbond.

Aan het onderzoek deden ruim 1100 consumenten mee. Vorig jaar – voorafgaand aan de opening van de markt – deed de bond een nulmeting waarbij net als dit jaar de kennis, opvattingen en wensen van consumenten over de energieliberalisering werden onderzocht. Veel mensen weten weinig van de energiemarkt. Opvallend is bijvoorbeeld dat veel mensen (30%) niet weten voor welke duur hun contract is, wat de opzegtermijn is (80%), hoe het tarief wordt vastgesteld (45%) en wat voor type contract ze hebben (55%). De bond heeft consumenten gevraagd of ze denken over te stappen naar een andere leverancier. Vorig jaar gaf 15% aan dat te overwegen, nu 10%.

De Consumentenbond vindt dat het ministerie van Economische Zaken zich meer moet inspannen om consumenten te informeren over de mogelijkheden in de energiemarkt anders zal de energieliberalisering nooit een succes worden.



Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl