Consumentenbond eist afblazen acties huisartsen

Huisartsen mogen geen actie voeren over de rug van de consument



De Consumentenbond vindt de aangekondigde acties van de huisartsen onaanvaardbaar. Huisartsen mogen geen actie voeren over de rug van de consument. De bond roept daarom de landelijke huisartsenvereniging LHV op om de acties af te blazen. Als zij hieraan geen gehoor geeft, overweegt de bond nadere stappen.



De huisartsen hebben vandaag aangekondigd acties te voeren. Eerder startten de huisartsen in Midden-Twente een zogeheten doorverwijsactie. De huisartsen verwijzen patiƫnten door naar het ziekenhuis of een andere behandelaar, ook als dat niet strikt noodzakelijk is en de huisarts de klacht zelf zou kunnen behandelen. Dergelijke acties breiden zich nu uit over het hele land.

Niet de overheid of de zorgverzekeraars worden door deze actie geraakt, maar de consumenten. Door de acties van de huisartsen wordt hen de zorg die ze nodig hebben, ontzegd. Bovendien vergroot onnodig doorverwijzen de ongerustheid van mensen over hun gezondheid. Tenslotte worden consumenten hier financieel de dupe van. Verzekeraars zullen de hoge kosten voor ziekenhuisconsulten doorberekenen in de premies. Vanaf 1 januari wordt ziekenhuisbezoek bovendien in mindering gebracht op de no-claimteruggave.

De Consumentenbond heeft vandaag de LHV opgeroepen de acties niet door te laten gaan. Als het al nodig is om actie te voeren, moet een vorm worden gekozen waarbij de consument niet de dupe is. Als de LVH niet op deze eis ingaat, zal de bond bezien op welke andere wijzen de acties kunnen worden tegengehouden.



