Eegalease verheugd over uitspraak rechtbank Amsterdam

Dexia wordt gedwongen nieuwe incassoprocedures te staken

Stichting Eegalease en de Consumentenbond zijn zeer verheugd over de uitspraak van de Amsterdamse Rechtbank vanmiddag in het kort geding dat zij tegen Dexia hadden aangespannen om de incassoprocedures een halt toe te roepen.

Eegalease en de Consumentenbond zijn samen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) van mening dat het starten van nieuwe incassoprocedures na de uitspraak van de rechtbank afgelopen augustus onrechtmatig is.

De Amsterdamse Rechtbank oordeelde in augustus namelijk in het voordeel van Eegalease, waardoor de partners van de contractanten die niet hebben meegetekend voor de aandelenlease-overeenkomst, deze overeenkomst kunnen laten vernietigen.

“Dexia trok zich echter niets aan van deze uitspraak en ging doodleuk door met het starten incassoprocedures tegen onze achterban,” aldus een woordvoerder van Stichting Eegalease en de Consumentenbond. “De rechtbank heeft daar vandaag korte metten mee gemaakt door Dexia te verbieden nieuwe incassoprocedures te starten tot medio april 2005 wanneer de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van Dexia wordt verwacht. Op nakoming van de uitspraak is een dwangsom gesteld van 25.000 euro per eventuele overtreding.

In reeds lopende incassoprocedures zullen de individuele klanten van Dexia zelf aan de rechter om aanhouding van de procedures moeten vragen. “Met deze baanbrekende uitspraak van de president van de rechtbank in de hand is de kans groter dat rechters in den landen ook in al langer lopende procedures tot aanhouding zullen overgaan,” zegt Eegalease.

Bij de Stichting Eegalease zijn bijna 19.000 mensen aangesloten.



Zie voor meer informatie de websites www.leaseverlies.nl en www.eegalease.nl.