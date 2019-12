Nieuwe AOW-bedragen per 1 juli 2004

Vanwege de verhoging van de AWBZ-premie met 0,3% zijn de uitkeringen die aan het minimum-loon gekoppeld zijn, iets achteruit gegaan. Voor een echtpaar waarvan de partners 65 jaar of ouder zijn en beiden AOW ontvangen, komt dat neer op een daling van € 1,84 per maand.

In onderstaand overzicht zijn de uitkeringsbedragen voor AOW weergegeven per 1 juli 2004:

AOW Bruto p.mnd Bruto vakantie uitkering per maand Gehuwden € 630,66 € 31,20 Gehuwden met max. toeslag (partner jonger dan 65 jaar) €1261,32 € 62,40 Maximale toeslag € 630,66 Ongehuwden € 920,17 € 43,69 Ongehuwd met kind tot 18 jaar € 1139,39 € 56,17

Bron: min SZW

Toelichting:



Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op een AOW-pensioen dat netto gelijk is aan 50% van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande is gelijk aan 70% van het netto minimumloon.

Eénoudergezinnen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan 90% van het netto minimumloon. Het gaat om ongehuwde pensioengerechtigden met een kind jonger dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen. Een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar ontvangt een pensioen van 50% van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde) en een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto € 630,66).

Is het recht op pensioen ingegaan vóór 1 februari 1994 en is de partner nog geen 65 jaar, dan komt het pensioen overeen met 70% van het netto minimumloon en is de toeslag maximaal 30%.