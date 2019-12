Nieuwe site Eerste Hulp Bij Werk

Eerste Hulp Bij Werk is een nieuwe site met een helpdesk die (chronisch) zieken en gehandicapten aan werk te helpen. EHBW.nl is een initiatief van de Commissie Werkend Perspectief die in april 2003 is opgericht door het ministeries van SZW en VWS.

Volgens een op 12 januari gepubliceerd rapport is de beeldvorming van mensen met een handicap ongunstig, terwijl dat vaak niet terecht is. Een op drie niet-gehandicapte werknemers werkt liever niet met een gehandicapte collega. En volgens een op de vier leidinggevenden is het op hun afdeling onmogelijk met gehandicapten te werken.



Op EHBW.nl kan onder andere gezocht worden in 200 websites, zoals die van ministeries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patiëntenverenigingen, CWI, UWV en grote particuliere sites.