Meerderheid banken vervangt bankpassen nu gratis

Fortis, ABN AMRO, ING Bank en SNS Bank gaan – net als de Rabobank – klanten geen geld meer rekenen voor vervangende bankpassen als deze niet beschadigd lijken. De toezegging is het gevolg van een actie van de Consumentenbond.

In november deed de Geldgids een oproep om klachten over niet-werkende bankpassen te melden. Daarop kwamen ruim 200 reacties binnen. Het bleek een veelvoorkomend probleem: bankpassen waar op het oog niets mee mis was, bleken onbruikbaar voor geldopnames en NS-kaartautomaten. De vervangingskosten kwamen bij de meeste banken steeds op het conto van de klant.

Alleen de Postbank blijft bij het oude standpunt dat per situatie bekeken wordt of de klant de kosten van de vervangende pas zelf moet betalen. We raden klanten aan te klagen als ze toch voor de vervangingskosten opdraaien.