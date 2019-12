Toch geen sollicitatieplicht voor oudere ex-WAO'er

Voormalige WAO’ers van 57,5 jaar en ouder die onlangs na herkeuring geheel of gedeeltelijk in de WW zijn beland, hoeven niet verplicht te solliciteren. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelenheid heeft dat de Tweede Kamer laten weten. De sollicitatieplicht voor oudere werklozen die sinds 1 januari 2004 van kracht is, bleek nadelig uit te pakken voor voormalige WAO’ers.

Volgens de regeling moeten werklozen die ouder dan 57,5 jaar oud zijn en minder dan een jaar werkloos, actief naar werk zoeken. Ook voormalige WAO’ers die onlangs (gedeeltelijk) zijn goedgekeurd, waren volgens de regeling korter dan een jaar werkloos en kregen een sollicitatieplicht, ook al hadden ze soms jaren niet gewerkt.

Voor oudere voormalige WAO’ers die op 31 december 2003 korter dan een jaar een WW-uitkering ontvingen, gaat nu dezelfde overgangsregeling gelden als voor ouderen die op die datum al langer dan een jaar in de WW zaten.