Verdachten Afrikaanse bedelbrievenfraude opgepakt

In Amsterdam zijn de afgelopen dagen 52 mensen gearresteerd die verdacht worden van e-mail-fraude. Ze zouden deel uitmaken van een grotendeels Nigeriaanse bende die e-mails verstuurde waarin willekeurige ontvangers enorme sommen geld wordt beloofd.

Veel van deze e-mails vragen de ontvanger om hulp bij het veiligstellen van een groot geldbedrag uit een door dictatuur bedreigd Afrikaans land. Wie ingaat op het voorstel wordt in ruil daarvoor een percentage van de geldsom beloofd. Wel moet eerst een bedrag van een paar duizend dollar overgemaakt worden, bedoeld om het geld het land uit te sluizen of om documenten te betalen. Uiteindelijk blijkt het pure oplichting en is het geld gewoon verdwenen. In totaal zou de bende zo al een half miljard euro hebben buitgemaakt.

Het tv-programma Twee Vandaag zond woensdag 28 januari een reportage uit over de bende die met het geld cocaïnesmokkel naar de Antillen zou financieren. Door het invullen van titel van de reportage, ‘Amsterdam centrum Nigeriaans fraudenetwerk’ in de zoekmachine, kunt u via de site van Twee Vandaag de reportage nog eens terugkijken.