Korting pensioenopbouw oudere werkloze per 1 juli

Mensen ouder dan 40 jaar die na 1 juli werkloos raken, krijgen te maken met een korting van hun pensioenopbouw. Dat heeft de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) bekendgemaakt. De stichting betaalt voor een werkloze de pensioenpremie zolang deze zijn WW krijgt.

Voor de nieuwe oudere werklozen stelt de FVP een wachtperiode in van 180 dagen. Is de betrokkene na die periode nog steeds werkloos, dan wordt alsnog met terugwerkende kracht de pensioenpremie betaalt. Overigens geldt die periode ook als iemand opeenvolgend korte perioden werkloos is.

De FVP spreekt van een administratieve maatregel. Het berekenen van de kosten van uitkering en de communicatie met de uitkeringsinstanties kost in verhouding teveel als iemand korter dan 180 dagen werkloos is, aldus de stichting. In 2002 betaalde de FVP voor 61.000 oudere werklozen 200 miljoen euro aan pensioenpremie. In 2003 waren dat er 70.000.