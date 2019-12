Realtime koersinformatie flink goedkoper

Realtime koersinformatie over aandelen en opties wordt per 1 maart 2004 voor particuliere beleggers drastisch goedkoper. Euronext Amsterdam verlaagt dan de kosten die zij hiervoor in rekening brengt bij de zogeheten data-vendors tot een bijna verwaarloosbaar bedrag.

Euronext brengt vanaf 1 maart 2004 de data-vendors (leveranciers van realtime koerseninformatie aan de eindgebruikers) nog slechts een vast bedrag van 1 euro per maand per klant in rekening. Het nieuwe bedrag geldt voor het volledige pakket realtime koersinformatie, inclusief inzage in de diepte van het orderboek en inclusief opties.

Nu is het nog zo dat de data-vendor, afhankelijk van het pakket, 6 tot 28 euro aan beursfees per maand moet afdragen. Deze kosten worden vervolgens doorberekend aan de eindgebruiker. Bovendien moeten internet-brokers als Alex en Binck, die hun klanten van realtime koersen voorzien, voor elke klantorder een afdracht aan de beurs doen. Ook deze kosten komen te vervallen, maar dan met ingang van 1 juli 2004.