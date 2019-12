Geen verband gebruik deodorant en borstkanker

Afgelopen tijd kwamen op onze site mailtjes binnen met vragen over het verband tussen deodorantgebruik en de kans op borstkanker. Aanleiding voor de vragen waren de berichten die op internet, maar ook in andere media, circuleren dat deodorantbestanddelen als parabenen en aluminium chloorhydraat borstkanker kunnen veroorzaken.



De berichten zijn niet nieuw en ook niet juist. In juli 2001 meldden wij in de Consumentengids dat het Koningin Wilhelminafonds ons liet weten dat de veronderstelling “nergens op slaat”. Ook nu meldt het KWF Kankerbestrijding op de eigen site dat uit onderzoek van zowel het American Cancer Society als het Amerikaanse National Cancer Institute blijkt dat er absoluut geen verband is tussen het gebruik van deodorant en het veroorzaken van borstkanker.

