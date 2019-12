VROM: 99 miljoen tekort voor energiepremieregeling

Het ministerie van VROM komt 99 miljoen euro tekort om aan alle subsidieaanvragen voor de energiepremieregeling te voldoen. Het beschikbare budget van het ministerie van VROM bedroeg 76 miljoen euro, maar er zijn voor 175 miljoen euro aanvragen gedaan. De subsidieregeling was bedoeld om de aanschaf van energiezuinige apparaten en energiebesparende aanpassingen te stimuleren.

Deze regeling is half oktober vorig jaar afgeschaft. Tot en met 15 januari 2004 kon subsidie worden aangevraagd, mits het apparaat voor 16 oktober 2003 was aangeschaft. Aan het eind van 2003 en het begin van 2004 zijn nog erg veel aanvragen ingediend.

Staatssecretaris Van Geel wil niet dat de subsidieaanvragers de dupe worden van het tekort aan budget en zoekt momenteel in overleg met de minister van Financiƫn naar een oplossing. Meer informatie vindt u in het VROM-dossier over de energiepremieregeling.